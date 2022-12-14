Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın Avaza bölgesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan’ın Avaza bölgesinde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan daha sonra Aliyev ile bir araya geldi.