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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Politika 15.07.2022, 22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına tebriklerini iletti. 15 Temmuz’da şehit olanlara rahmet, gaziliğe ulaşanlara afiyet dileyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, FETÖ’nün darbe girişimine karşı Türkiye’nin devlet ve millet olarak ortaya koyduğu mücadelenin büyük bir kahramanlık örneği olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in gösterdiği hassasiyet dolayısıyla memnuniyetini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan’ın iyi günde kötü günde sergilediği birlik ve beraberlikle gerçek bir kardeşlik dayanışması sergilediğini belirtti.

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