Son Dakika
Altay Kulübü’nde Marco Paixao disiplinsiz davranışları sebebi ile Murat Akça da performans yetersizliği nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Politika 07.04.2022, 22:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider, Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Konseyi-Azerbaycan-Ermenistan toplantısında görüşülen hususları ve varılan mutabakatı ele aldı.
İki lider, Azerbaycan’ın çıkarlarının korunması, bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesi için atılacak adımları değerlendirdi.