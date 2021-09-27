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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Politika 27.09.2021, 18:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e tebriklerini iletti. Azerbaycan’ın Anım Günü münasebetiyle bu mücadelede şehit olanları rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ı Karabağ Zaferi’ne ulaştıran birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem devlet hem de millet olarak kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

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