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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizin 14 Mayıs’ta gideceği seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmak isteyen zihniyete karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydos Kalesi ile Sultan Korusu’nun açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli’de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu’nun açılış törenine katıldı.
Politika 03.02.2023, 16:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli’de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu’nun açılış törenine katıldı.