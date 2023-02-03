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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydos Kalesi ile Sultan Korusu’nun açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli’de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu’nun açılış törenine katıldı.

Politika 03.02.2023, 16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydos Kalesi ile Sultan Korusu’nun açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli’de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu’nun açılış törenine katıldı.

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