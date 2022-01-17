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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da Menderes’i anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün açılışını yaptığı Adnan Menderes Müzesi’nde düzenlenen Darbeler ve Demokrasi söyleşisine katıldı. Menderes döneminin demokrasi tarihinin hem şanlı hem de hüzünlü bir sayfa olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Demokrat Parti ve Menderes döneminin nesilden nesile aktarılması gerekiyor” dedi.

Politika 17.01.2022, 10:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da Menderes’i anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün açılışını yaptığı Adnan Menderes Müzesi’nde düzenlenen Darbeler ve Demokrasi söyleşisine katıldı. Menderes döneminin demokrasi tarihinin hem şanlı hem de hüzünlü bir sayfa olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Demokrat Parti ve Menderes döneminin nesilden nesile aktarılması gerekiyor” dedi.

Merhum Başbakan Menderes’in memleketi Aydın’da konuşan Erdoğan, söyleşide geçmişte yaşananları anlattı. Söyleşi öncesinde Adnan Menderes Müzesi’nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, müzenin şehre, ülkeye ve demokrasiye hayırlı olmasını diledi. Müzede Menderes’in çocukluğu, gençliği, siyasi hayatı, 27 Mayıs darbesinde yaşadıkları ve sonrasına ilişkin malzemelerin tarihe kazandırıldığını ifade eden Erdoğan, Çine Çayı kenarındaki müzenin, Menderes’in Yassıada günlerinde, hasretle yad edildiği bir yerde kurulduğuna dikkat çekti.

Cumhuriyetin ilanından sonra yeni devletin inşasında pek çok zorlukla karşılaşıldığını hatırlatan Erdoğan; “Bu zorlukların bir kısmı, haksız bir şekilde tek parti faşizmi elinde milletin değerlerine yönelik düşmanlığı kurumsallaştırmanın bahanesi yapılmıştır. Bilhassa Gazi Mustafa Kemal sonrası dönemde CHP, sadece zihniyet olarak değil fiilen de faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir. 2. Dünya Savaşı’nın ardından kurulan yeni dünya düzeninin akışı içinde geçilen çok partili siyasi hayat, devrin CHP kadrolarının, beklemedikleri bir şekilde milletin demokrasi ve kalkınma taleplerinin patladığı bir volkana dönüşmüştür. Bu bakımdan Demokrat Parti ve Menderes dönemi, Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Aynı şekilde 27 Mayıs da ülkemizi bitip tükenmek bilmeyen darbeler, cuntalar, vesayet rezilliğinin içine sokan habis hastalığın ilk atağıdır. Darbe döneminde yaşananlar, ilk gününden idam gününe kadar tüm aşamalarıyla milletimizin gönlünde onulmaz yaralar açmıştır” dedi.

“Kararlılığa sahip olduğumuz bir döneme girdik”

Pek çok kesimin Menderes’e yeteri kadar sahip çıkamamış olmanın mahcubiyetinin yüreğini burktuğunu ifade eden Erdoğan; “Dün kendi siyasi hırsları uğruna ülkeyi Menderes’in idamıyla sonuçlanan bir felakete sürüklemekten çekinmeyenler, hala aynı sinsilikler peşinde. Dün Menderes ve arkadaşlarına hangi ithamları yapıyorlarsa bugün de farklı ifadelerle aynı iftiraları bize yöneltiyorlar. Akabinde enva-i çeşit kılıfla üzerimize salınan terör örgütleri aklımıza geliyor ve ister istemez yutkunup kalıyoruz. Türkiye’yi siyasette, ekonomide, güvenlikte felç etmeyi kafasına koyanların, bitip tükenmek bilmeyen oyunlarıyla geçen yıllarımızın ardından üzülmemek maalesef elde değil. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde bu alçak oyunu bozacak güce, imkana, kabiliyete, kararlılığa sahip olduğumuz bir döneme girdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi, 2023 hedeflerine kavuşturarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına soktuklarını ve en çok da Menderes ve arkadaşlarının ruhlarının huzura ereceğine inandığını sözlerine ekledi.

Söyleşide Menderes ve arkadaşlarının geçmişine yönelik anlatımlarda bulunan Erdoğan, müzede Menderes’in hizmetleriyle alakalı kronolojik haritayı gördüğünde 20 seneyi hatırlamamanın mümkün olmadığına dikkat çekerek, müzeyi yerli ve yabancı turistlerin, özellikle de demokrasiye, özgürlüklere hasret insanların ziyaret edeceklerini inandığını vurguladı.

Menderes ailesinden Ümran Menderes ise müzenin yapılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

“Çok mutlu ve gururluyum”

Aydın’a güzel bir eser bırakıldığına vurgu yapan Ümran Menderes ise “Umarım gençlerimiz de buraları gezerler, demokrasi için verilen mücadeleye şahitlik ederler, buradan bir ders çıkarırlar. Ülkesini seven, ülkesi için çalışan değerli insanlarımızı rahmetle minnetle anıyorum. Keşke eşim de bugünü görseydi. O da çok mutlu olurdu. Çok mutluyum, gururluyum. Şükranlarımı iletiyorum” dedi.

Menderes’in kendi ile aynı adı taşıyan torunu Adnan Menderes ise dedesini gerçekten tanıyan, onun bu ülke için hissettiklerini, ideallerini, yapmak istediklerini gerçekten bilen çok az kişinin olduğunu ifade etti. Dedesinin hatırasını yaşatabilecek ve onu genç nesillere daha iyi anlatabilecek ortamların oluşmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Menderes, müzenin bu yolda atılmış çok önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra söyleşiye katılan gençlerin sorularını yanıtladı.

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