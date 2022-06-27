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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka’yı kabul etti.

Politika 27.06.2022, 14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka’yı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

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