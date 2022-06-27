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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka’yı kabul etti.
Politika 27.06.2022, 14:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka’yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka’yı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.