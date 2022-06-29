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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği İspanya’nın başkenti Madrid’de Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir araya geldi.

Politika 29.06.2022, 23:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği İspanya’nın başkenti Madrid’de Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için geldiği İspanya’nın başkenti Madrid’deki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi.

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