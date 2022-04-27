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Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Türkiye’de, Sosyal Hizmet bölümleri aslında Uygulamalı Sosyoloji’dir ve Sosyoloji’ye bağlanmalıdır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, hatta tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları üzüntü ve kaygı verici bir tablodur.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, hatta tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları üzüntü ve kaygı verici bir tablodur.”
Politika 27.04.2022, 16:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, hatta tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları üzüntü ve kaygı verici bir tablodur.”