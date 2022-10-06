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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu akşam yemeğine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi’nin akşam yemeği formatındaki kapanış oturumuna katıldı.
Politika 06.10.2022, 22:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi’nin akşam yemeği formatındaki kapanış oturumuna katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi için geldiği Çekya’nın başkenti Prag’da zirvenin akşam yemeği formatındaki kapanış oturumuna katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemekte çok sayıda lider ile ayak üstü sohbet etti.