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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan güreşçileri tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.
Politika 31.03.2022, 01:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonluğunu 9’uncu kez elde ederek büyük bir başarıya imza atan milli güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100’üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk’ü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.