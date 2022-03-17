Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı’na video konferans ile katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı’na video konferans ile katıldı.