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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı’na video konferans ile katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı’na video konferans ile katıldı.
Politika 17.03.2022, 09:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı’na video konferans ile katıldı.