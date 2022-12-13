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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avaza Zirvesi zaten ağırlıklı olarak bu doğal gaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avaza Zirvesi zaten ağırlıklı olarak bu doğal gaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim."
Politika 13.12.2022, 18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avaza Zirvesi zaten ağırlıklı olarak bu doğal gaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim."