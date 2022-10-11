Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Putin dahil 10 devlet başkanı ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Ekim'de Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na (CICA) katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dahil 10 ülkenin devlet başkanı ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın yarınki resmi ziyaretiyle Türkiye-Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin genişletilmesi için somut adımların atılması da planlanıyor.

Türkiye ve Kazakistan, ticaret hacmini 30 milyon dolardan 3 milyar dolara çıkardı

Türkiye-Kazakistan diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutlarken, Türkiye Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke oldu. Kazakistan da bağımsızlığını resmen duyurduktan yaklaşık 2 ay sonra Mart 1992'de Türkiye ile diplomatik ilişkilerini tesis etti. İşbirlikleri kapsamında Türkiye ve Kazakistan, 30 yılda karşılıklı ticaret hacmini 30 milyon dolardan 3 milyar dolara çıkardı.

Toplam 27 üye ülkeden 50'ye yakın heyetin katılımı bekleniyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliği yapacağı zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın yanı sıra "gözlemci üye" statüsüne sahip Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko da katılacak. Türkiye zirveye en geniş heyetle katılan ikinci ülke olacak. Toplam 27 üye ülkeden 50'ye yakın heyetin katılımı beklenen zirvede Asya kıtasındaki siyasi, ekonomik, çevre ve insani alanlarda iş birliği ile yeni zorluklar ve tehditlere karşı mücadele ve güven artırıcı tedbirler masaya yatırılacak.