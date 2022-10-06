Cumhurbaşkanı Erdoğan, AST Zirvesi’ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi’nin gerçekleştirileceği Prag Kalesi’ne giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, AB’ye aday ve potansiyel aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi’ne katılmak üzere Prag Kalesi’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapıda Çekya Başbakanı Petr Fiala tarafından karşılandı. Saat 13.00’te gerçekleştirilecek açılış oturumu ile "Barış ve Güvenlik" konulu yuvarlak masa toplantısına katılacak olan Erdoğan, zirvede barış ve güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından Avrupa’nın karşı karşıya olduğu sınamalara dair Türkiye’nin görüş, katkı ve değerlendirmelerini aktaracak. Erdoğan’ın ayrıca zirve marjında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer bazı liderlerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, AB üyesi ve üye olmayan 44 ülkenin liderini bir araya getiriyor. AB üyesi olmayan ülkeler arasında Türkiye, Arnavutluk, İngiltere, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve İsviçre yer alıyor. “AB’ye üye olmayan ülkelerin de içerisinde yer aldığı diyalog ve iş birliği platformu” niteliğindeki oluşumun ilk toplantısında barış, güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından halihazırda Avrupa’nın karşı karşıya olduğu zorluklar masaya yatırılacak. Zirvede AB dışındaki bir ülkede 6 ay içinde ikinci toplantının düzenlenmesinin kabul edilmesi de planlanıyor. Ayrıca toplantının sonucunun Avrupa Siyasi Topluluğu’nun devamlı olup olmayacağına dair işaret vermesi de bekleniyor.