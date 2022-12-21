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Bakan Soylu: “(Afet konusunda) Aynı bölgeyi paylaşan ülkeler arasındaki iş birliği giderek daha büyük önem kazanmaktadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılelma) Bu projeyle Türkiye takip eden değil, takip edilen bir ülke konumuna gelmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp,
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp, onu da yoluna koymuş olacağız."
Politika 21.12.2022, 12:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp, onu da yoluna koymuş olacağız."