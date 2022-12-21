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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretin fırsatçıların aç gözlülüğü ile eriyip gitmesine izin vermeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretin fırsatçıların aç gözlülüğü ile eriyip gitmesine izin vermeyiz."

Politika 21.12.2022, 12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretin fırsatçıların aç gözlülüğü ile eriyip gitmesine izin vermeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretin fırsatçıların aç gözlülüğü ile eriyip gitmesine izin vermeyiz."

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