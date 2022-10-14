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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Asgari ücret) İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Asgari ücret) İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.”
Politika 14.10.2022, 12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Asgari ücret) İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.”