Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret gibi konularda işvereni ve devletiyle gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını korumayı hedefliyoruz"

- "Eskiden mermisini bile kendi üretemeyen bir Türkiye vardı, şimdi ise tüm mühimmatımızı üretiyoruz"

- "Bize kardeş olanlarla biz de kardeş olmaya devam edeceğiz"