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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret gibi konularda işvereni ve devletiyle gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını korumayı hedefliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret gibi konularda işvereni ve devletiyle gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını korumayı hedefliyoruz"
Politika 06.12.2022, 15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücret gibi konularda işvereni ve devletiyle gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını korumayı hedefliyoruz"
- "Eskiden mermisini bile kendi üretemeyen bir Türkiye vardı, şimdi ise tüm mühimmatımızı üretiyoruz"
- "Bize kardeş olanlarla biz de kardeş olmaya devam edeceğiz"