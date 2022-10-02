Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Artık Sabiha Gökçen’e Pendik’ten 10 dakikada, Kartal’dan 12 dakikada, Kadıköy’den 50 dakikada ulaşmak mümkün olacak. Yol medeniyettir, raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete benim vatandaşlarım layıktır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Artık Sabiha Gökçen’e Pendik’ten 10 dakikada, Kartal’dan 12 dakikada, Kadıköy’den 50 dakikada ulaşmak mümkün olacak. Yol medeniyettir, raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete benim vatandaşlarım layıktır.”
Politika 02.10.2022, 16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Artık Sabiha Gökçen’e Pendik’ten 10 dakikada, Kartal’dan 12 dakikada, Kadıköy’den 50 dakikada ulaşmak mümkün olacak. Yol medeniyettir, raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete benim vatandaşlarım layıktır.”