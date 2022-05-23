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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay programına gönderilme sürecini başlatıyoruz. 45 yaşından genç vatandaşlarımız bu programa başvurabilecek.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık benim için Miçotakis diye birisi yok'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün. Kimlerle görüşecek, kimlere üs kurduracaksa kurdursun. ABD de F-16’lar konusunda herhalde Miçotakis’in ağzına bakmayacaktır.”
Politika 23.05.2022, 20:18 23.05.2022, 20:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Bundan sonrasını kendi düşünsün. Kimlerle görüşecek, kimlere üs kurduracaksa kurdursun. ABD de F-16’lar konusunda herhalde Miçotakis’in ağzına bakmayacaktır.”