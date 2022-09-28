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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arsa sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz, bizim parasal olarak bir sıkıntımız yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arsa sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz, bizim parasal olarak bir sıkıntımız yok"

Politika 28.09.2022, 22:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arsa sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz, bizim parasal olarak bir sıkıntımız yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arsa sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz, bizim parasal olarak bir sıkıntımız yok"

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