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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’taki Ethem Bey Camii’nin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da bulunan ve TİKA tarafından restorasyonu tamamlanan Ethem Bey Camii’nin açılışını gerçekleştirdi.

Politika 17.01.2022, 22:09 17.01.2022, 22:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’taki Ethem Bey Camii’nin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edilen Ethem Bey Camisi'nin resmi açılış töreninde konuştu.

Konuşmasına bugün gönülleri böylesi güzel bir vesileyle buluşturan Allah'a hamdederek başlayan Erdoğan, alanı dolduranlara gösterdikleri sabır, muhabbet ve ahde vefa için teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış törenindeki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu sabah Türkiye tarafından inşa edilen deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. 21 Eylül-26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremlerin yaralarının sarıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. O depremde ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

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522 konutun bugün tesliminden gerçekten milletim adına iftihar duydum. O dönemde Başbakan Edi Rama kardeşimle sürekli irtibat halinde olduk. Bu eserler meydana geldi. Az önce Arnavutluk Meclisi'nde sizlerin temsilcilerine hitap etme şansı buldum. Şimdi de Ethem Bey Camii'nin yeniden ibadete açılışının bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİKA tarafından restore edilen Arnavutluk'taki Ethem Bey Camii'nin açılışını yaptı. Açılışta yeni bir müjde veren Erdoğan, 'Ramazan ayına kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz. Rabbim bizi sevgisiz, vatansız, bayraksız, mabetsiz, ezansız bırakmasın.' şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ve Arnavutluk'un ortak kültürel mirası olan Ethem Bey Camii ayrıca Tiran'ın mücevheridir. Evlad-ı Fatihan tarafından ilmek ilmek işlenerek her bir zerresine el emeği göz nuru dökülerek inşa edilen camimiz, bugün o eski ihtişamına kavuşuyor.

Kalem işi renkli süslemesiyle Balkanlarda çok yaygın olan ince bir sanat anlayışını bizlere sunan bu eser, mimarisi bakımından da Osmanlı sanatını bizlere sunan bir yapı. Gündüzlere Tiran'a ayrı bir güzellik katan camimiz, inşallah geceleri de dış cephe aydınlatmasıyla görenleri kendine meftun bırakacaktır.

"546 PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

Türkiye olarak kültürel mirasımıza ait olan eserleri ihya etmenin yanı sıra, Arnavutluk'un kalkınmasına destek vermeyi de önemli buluyoruz. Bu kapsamda TİKA marifetiyle, 1996'dan bu yana 546 projeyi hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra da Arnavut halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.

Fevkalade bir durum olmaması halinde, inşallah Ramazan'a kadar Namazgah Camii'ni de bitireceğiz. Balkanlarda Türkiye ve Arnavutluk'un yakın, samimi ve etkin işbirliğiyle üstesinden gelinemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyorum.

Değerli dostum Edi Rama ile birlikte inşallah bu tür eserleri bir an önce hayata geçirmeyi kardeşliğimizin bir gereği olduğuna inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Ethem Bey Camii'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Restorasyon sürecine verdikleri destek için Arnavutluk makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel camiide edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum.

Arnavutluk Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her fırsatta yanlarında olacağını vurgulayarak, 'Balkanlar'da kalıcı barışın tesisi Türk dış politikasının öncelikleri arasındadır' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Rama ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulduğunu ifade eden Erdoğan, 'Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır.' diyerek daha hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan Sosyal Medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı:

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