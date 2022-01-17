Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’ta yapılan deprem konutlarını sahiplerine teslim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının açılış töreninde yaptığı açıklamalarda, "Bugün toplamda 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon euroya mal olan evleri sizlere teslim ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temasları kapsamında geldiği Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan’ın tören sonrası ilk durağı ise Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslim töreni oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk halkına deprem konutlarını teslim etti. Erdoğan, törende gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye’den selamlar getirdiği ifade ederek, “Arnavutluk’un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır” dedi.

“Uluslararası camianın Arnavutluk’a yardım elini uzatması için girişimlerde bulundum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülkenin insanları olarak 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremler Arnavut halk kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarına paylaşmak, yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik” dedi.

Devlet olarak bütün imkanların seferber edilerek Arnavut halkının yardımına koşulduğunu kaydeden Erdoğan, “Az önce değerli kardeşim Edi Rama’nın da ifade ettiği gibi biz kardeştik. Kardeşler, kardeşlerinin imdadına zor zamanlarda yetişirler. Büyükelçiliğimiz, AFAD’ımız, Türk Kızılay’ımız, TİKA’mız, Sağlık Bakanlığımız ve Çevre Bakanlığımız vasıtasıyla gereken tüm yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluk’a ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

Başbakan Edi Rama ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Uluslararası camianın, İslam İşbirliği Teşkilatının Arnavutluk’a yardım elini uzatması için girişimlerde bulundum. Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ülkenin Türkiye olması aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır” ifadelerini kullandı.

“Toplam 522 konutu içeren 42 milyon euroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz”

Sahadaki bu yardımların yanı sıra Arnavut halkının yükünü hafifletmek için yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etme kararı alındığını kaydeden Erdoğan, “2020 Temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve korona virüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Bundan 13 ay önce bu noktada konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştik. Bugün de toplam 522 konutu içeren 42 milyon euroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutluk’a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak Arnavutluk’a ve sizden olan sözümüzü hayata geçirdik. Kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil ihtiyaç duyulduğunda kendiliğinden orada bulunmak olduğu inancıyla her daim yanınızda yer almayı sürdüreceğiz. Bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye-Arnavutluk dostluğu ilanihaye devam edecektir. Arnavutluk’a hem ortak bir tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir” açıklamasını yaptı.

“68 günde inşaatını tamamladığımız Fier’deki bölge hastanesi dayanışmanın ürünlerinden birisi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Korona virüs salgınında o büyük büyük devletler, o büyük büyük ülkeler kendi içine kapanırken sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen tüm dostlarımıza imdadına koştuk. Paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanarak salgına karşı mücadelelerinde dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 68 günde inşaatını tamamladığımız Fier’deki bölge hastanesi de bu güzel dayanışmanın ürünlerinden birisidir. Açılış törenine video konferans vasıtasıyla katıldığım hastanenin ismini halklarımız arasındaki güçlü bağları yansıtacak şekilde Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi koyduk. Bu hastanede Türk ve Arnavut doktor ve hemşirelerimiz omuz omuza sağlık hizmeti sunuyor, şifa dağıtıyor. Deprem konutlarının açılışı ile Türkiye-Arnavutluk dostluğunu taçlandırıyoruz. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın. Ölenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını kolaylaştıracak adımları atmak bizim elimizde. İnşa ettiğimiz deprem konutlarıyla bu bölgedeki 522 ailenin hayatlarının bundan sonraki kısmını huzur ve güven içinde geçirmesini temin ediyoruz. Teslim töreni gerçekleştirmek üzere bir arada olduğumuz deprem konutlarının Laç şehri sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu konutlarda aileleriniz ve tüm sevdiklerinizle bir ömür boyu huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyorum. Çevre Bakanlığımız ile TOKİ başta olmak üzere bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum."