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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla’yı kabul etti.
Politika 28.12.2021, 17:00 28.12.2021, 17:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla’yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla’yı kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.