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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti.
Politika 11.10.2022, 15:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.