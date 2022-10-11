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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti.

Politika 11.10.2022, 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

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