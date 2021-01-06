banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'a kara kış ne zaman gelecek?
İstanbul'a kara kış ne zaman gelecek?
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi dünya gündeminde...
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi dünya gündeminde...
Güzel havaların tadını çıkarın… Kara kış nihayet geliyor!
Güzel havaların tadını çıkarın… Kara kış nihayet geliyor!
Gümüş piyasasında talep arzı geçti
Gümüş piyasasında talep arzı geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Arnavutluk Başbakanı Rama ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “FETÖ terör örgütünün her iki ülke içinde tehdit oluşturduğu noktasında Arnavutluk makamlarıyla hemfikiriz. FETÖ’nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Bu vesile ile Türkiye, başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla Arnavutluk’un yanındadır” dedi.

Politika 06.01.2021, 19:24
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Arnavutluk Başbakanı Rama ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “FETÖ terör örgütünün her iki ülke içinde tehdit oluşturduğu noktasında Arnavutluk makamlarıyla hemfikiriz. FETÖ’nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Bu vesile ile Türkiye, başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla Arnavutluk’un yanındadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Arnavutluk dost ve kardeş müttefik bir ülkedir. Bizler asırlar boyunca birlikte yaşamış, birlikte mücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmış 2 kardeş ülkeyiz. Asırlara uzanan ortak tarihimizin izlerini edebiyattan sanata, düşünce hayatından mimariye kadar uzanan geniş bir alanda görmek mümkündür. Bugün Elbasan’dan Korça’ya, İşkodra’dan Vlora’ya kadar Arnavutluk’un her köşesinde ortak tarihimize ve kültürümüze ait birçok izler görebilirsiniz. İlhamını kadim tarihimizden alan bu bağları daha da güçlendirmeyi kendimize görev addediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Rama ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde ikili ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirterek, ziyaret vesilesiyle Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi imzaladıklarını ve böylelikle Arnavutluk - Türkiye ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine çıkarttıklarını söyledi. Başbakan Rama ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde, ikili konuların yanı sıra bölgesel meseleleri de ele aldıklarını vurgulayan Erdoğan, “Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel her türlü alanda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunları ele alma fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek projelere ilişkin fikir alış verişinde bulunduk. Arnavutluk, Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığını başarıyla yürütmesinin hemen ardından 1 Ocak itibariyle Karadeniz Ekonomik İşbirliği dönem başkanlığını üstlenmiştir. Kendilerine bu önemli görevde başarılar diliyorum” dedi.

21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde Arnavutluk’ta 2 büyük deprem yaşandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakan her iki depremden sonra Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin imdadına koştuk. Arama - kurtarma çalışmalarından diğer yardımlara kadar elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca evleri yıkılan kardeşlerimiz için 522 konut inşa etme kararı aldık. TOKİ tarafından Arnavutluk’ta inşa edilecek deprem konutlarının temel atma törenlerini 23 Aralık’ta gerçekleştirdik. İnşaatı 2021 Ağustos ayında tamamlayıp bu konutları ihtiyaç sahipleri kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu konutların Türkiye - Arnavutluk arasındaki kader birliğinin yeni bir sembolü olacağına inanıyorum. Bu vesile ile bir kez daha depremde hayatını kaybeden Arnavut kardeşlerimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Rama ile görüşmesinde ekonomik ilişkileri de değerlendirdiklerine vurgu yaparak, Türkiye, Arnavutluk’un en büyük 4’üncü ticari ortağıdır. Müteahhitlik hizmetleri de dikkate alındığında toplam 3.5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk’taki en büyük dış yatırımcı konumundayız. Arnavutluk’ta faaliyet gösteren 600’e aşkın firmamız yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağalıyor. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk’ta bilhassa altyapı ve turizm alanlarında yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. Böylelikle ekonomik işbirliğimizi de yeni bir boyuta taşımayı öngörüyoruz. Osmanlı döneminden kalan ortak kültürümüzü yansıtan tarihi eserleri geleceğe taşımaya büyük önem veriyoruz. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk’ta yaklaşık 20 milyon avro değerinde 500’ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik. Kültür Bakanlarımız az önce Arnavutluk’taki en önemli Osmanlı kültürel mirası olan İşkodra şehrindeki Tarihi Kurşunlu Camiinin, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonuna ilişkin protokolü imzaladı. Önümüzdeki bahar aylarında bu projeye de başlamış olacağız” açıklamasını yaptı.

Terörle mücadele ile askeri ve savunma alanlarındaki iş birliklerinin de masaya yatırıldığını söyleyen Erdoğan, “FETÖ terör örgütünün her iki ülke içinde tehdit oluşturduğu noktasında Arnavutluk makamlarıyla hemfikiriz. FETÖ’nun iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Bu vesile ile Türkiye, başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla Arnavutluk’un yanındadır. Türkiye Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran’daki üniversitenin yarın İstanbul Teknik Üniversitesi ile Sayın Başbakanın, Rektör ile bir araya gelmek suretiyle adımı da atılacaktır. Zira şu anda İstanbul Teknik Üniversitesinde 100 civarında Arnavut evladımız orada eğitim öğretim görüyorlar. Bu adımla beraber de şu anda eğitim öğretimde Türkiye - Arnavutluk arasında çok güçlü bir adım atılmış oluyor. 25 Nisan’da gerçekleştirilecek genel seçimlerin Arnavutluk’a ve Arnavut halkına şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Yorumlar (0)
banner429
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 16 31
2. Beşiktaş 15 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 15 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Rizespor 15 20
12. Göztepe 15 19
13. Sivasspor 16 19
14. Kasımpaşa 16 19
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12