Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende, Arjantin Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Patricia Beatriz Salas’ın eşi ve bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.