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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız. Türkiye diplomaside merkez ülke konumunu güçlendirmektedir.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Antalya forumu Türkiye’nin artan gücünün göstergesidir. Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya’ya gönderiyorum. Yarın Moskova’da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna’ya geçecek.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Antalya forumu Türkiye’nin artan gücünün göstergesidir. Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya’ya gönderiyorum. Yarın Moskova’da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna’ya geçecek.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Antalya forumu Türkiye’nin artan gücünün göstergesidir. Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya’ya gönderiyorum. Yarın Moskova’da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna’ya geçecek.”
Politika 15.03.2022, 20:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Antalya forumu Türkiye’nin artan gücünün göstergesidir. Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya’ya gönderiyorum. Yarın Moskova’da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna’ya geçecek.”