Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya, Alanya, Mersin illerimizde otellerimizle görüşmelerimizi yaptık. Burada kalmak isteyenler olursa buradaki otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda bir oda kapasitesine ulaştık" dedi.