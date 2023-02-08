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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya, Alanya, Mersin illerimizde otellerimizle görüşmelerimizi yaptık. Burada kalmak isteyenler olursa buradaki otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda bir oda kapasitesine ulaştık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya, Alanya, Mersin illerimizde otellerimizle görüşmelerimizi yaptık. Burada kalmak isteyenler olursa buradaki otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda bir oda kapasitesine ulaştık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya, Alanya, Mersin illerimizde otellerimizle görüşmelerimizi yaptık. Burada kalmak isteyenler olursa buradaki otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda bir oda kapasitesine ulaştık" dedi.
Politika 08.02.2023, 13:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya, Alanya, Mersin illerimizde otellerimizle görüşmelerimizi yaptık. Burada kalmak isteyenler olursa buradaki otellere yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda bir oda kapasitesine ulaştık" dedi.