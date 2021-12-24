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Ankara’nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı’ndaki anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
Politika 24.12.2021, 13:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı’ndaki anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı’na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’ın kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.