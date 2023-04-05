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Beyoğlu Karaköy’de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı
Beyoğlu Karaköy’de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Anketler) Bize gelen raporlara göre hem cumhurbaşkanlığında hem mecliste açık ara öndeyiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Anketler) Bize gelen raporlara göre hem cumhurbaşkanlığında hem mecliste açık ara öndeyiz."
Politika 05.04.2023, 23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Anketler) Bize gelen raporlara göre hem cumhurbaşkanlığında hem mecliste açık ara öndeyiz."