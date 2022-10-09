Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Ankara’daki müzisyen cinayeti) Faillerin hak ettiği cezayı almaları için meselenin takipçisi olacağız"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılışında konuştu

- "Hunharca katledilen müzisyen bir kardeşimizin acısını istismar etmek, bunu siyasetin malzemesi haline getirmek, böyle bir elim hadise üzerinden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir, ne insanidir ne de vicdanidir. Bu her şeyden önce babasını kaybeden kız çocuğumuza, ailesine, eşine yapılmış bir zulümdür."