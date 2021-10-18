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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola’nın ilk Devlet Başkanı Antonio Agostinho Neto’nun anıt mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola ziyareti kapsamında ilk Devlet Başkanı Dr. Antonio Agostinho Neto’nun anıt mezarını ziyaret etti

Politika 18.10.2021, 17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola’nın ilk Devlet Başkanı Antonio Agostinho Neto’nun anıt mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola ziyareti kapsamında ilk Devlet Başkanı Dr. Antonio Agostinho Neto’nun anıt mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya’yı içeren Afrika turunun ilk durağı olan Angola’da temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Angola Meclisi’nin özel oturumundaki hitabının ardından Angola’nın ilk Devlet Başkanı Dr. Antonio Agostinho Neto’nun anıt mezarını ziyaret etti. Erdoğan, anıt mezara çelenk bırakmasının ardından şeref defterini imzaladı.

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