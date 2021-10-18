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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola’da resmi tören ile karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Angola’nın başkenti Luanda’da resmi tören ile karşılandı.

Politika 18.10.2021, 13:34 18.10.2021, 15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola’da resmi tören ile karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Angola’nın başkenti Luanda’da resmi tören ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında ilk durağı olan Angola’ya geldi. Angola’nın başkenti Luanda’ya dün gece saatlerinde iniş yapan Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından bugün resmi tören ile karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra karşılama kıtasını selamladı. Tören sırasında basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Angola Devlet Başkanı Lourenço’ya karşılıklı olarak heyetler tanıtıldı. Resmi ziyaretlerine bugün başlayacak olan Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Lourenço ile resmi törenin ardından başbaşa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Angola Devlet Başkanı Lourenço, görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek. Angola Meclisine hitap etmesi beklenen Erdoğan daha sonra da Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı’nı ziyaret edecek. Türkiye- Angola İş Formu’na ve Lourenço tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak olan Erdoğan, Angola ziyaretini sonlandıracak.

Erdoğan Angola ziyareti tamamlamasının ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Nijerya ve Togo’yu ziyaret edecek.

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