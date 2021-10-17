banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe’den Ali Şansalan’a tepki
Fenerbahçe’den Ali Şansalan’a tepki
TÜGVA iddialara camiden cevap verdi
TÜGVA iddialara camiden cevap verdi
Bitcoin'de nefesler tutuldu!
Bitcoin'de nefesler tutuldu!
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Angola’ya geldi.

Politika 17.10.2021, 21:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Angola’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya’yı içeren Afrika turunun ilk durağı olan Angola’nın başkenti Luanda’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda Quatro de Fevereiro Uluslararası Havalimanı’nda Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Türkiye Cumhuriyeti Luanda Büyükelçisi Alp Ay tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik ediyor.

Türkiye’den Angola’ya cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan’ın resmi ziyaretleri yarın başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından Devlet Başknalığı Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak ardından baş başa ve heyetler arası görüşme ile ortak basın toplantısına katılacak.

Angola Meclisi’ne hitap edecek olan Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı’nı ziyaret edecek, ardından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Angola-Türkiye İş Forumu’na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola’nın ardından Togo ve Nijerya’ya geçerek buralarda resmi temaslarda bulunacak.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2