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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ı kabul etti.
Politika 21.04.2022, 21:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ı kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti.