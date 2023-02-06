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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile telefonda görüştü.

Politika 06.02.2023, 23:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile telefonda görüştü.

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