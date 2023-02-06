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Bakan Koca: “Afetin yaşandığı şehirlerimizde yaralılara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahale, kurulan sahra çadırlarında yapılıyor”
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile telefonda görüştü.
Politika 06.02.2023, 23:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile telefonda görüştü.