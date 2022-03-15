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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ’Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyorlar. Biz göndermeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında konuştu.
Politika 15.03.2022, 16:30
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında konuştu.