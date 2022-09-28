Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika’nın Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik ne zamanlama bakımından izahı yoktur. Rum Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen hatta teşvik ede

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika’nın Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik ne zamanlama bakımından izahı yoktur. Rum Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen hatta teşvik eden Amerika, bu adımıyla adada silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz de Kuzey Kıbrıs’ta ne gerekiyorsa bu adımları attık."