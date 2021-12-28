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Brezilya’da 1,3 ton uyuşturucu yakalanan özel jeti işleten firmanın İstanbul’daki merkezine operasyon: 7 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti Yıllık Kongresi’ne video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti Yıllık Kongresi’ne video mesaj gönderdi
Politika 28.12.2021, 10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti Yıllık Kongresi’ne video mesaj gönderdi