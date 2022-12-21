Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Altı kafadan altı ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kimsenin kimseye itimadının olmadığı, kavganın, gürültünün, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez.”