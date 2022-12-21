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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Altı kafadan altı ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kimsenin kimseye itimadının olmadığı, kavganın, gürültünün, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Altı kafadan altı ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kimsenin kimseye itimadının olmadığı, kavganın, gürültünün, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez.”

Politika 21.12.2022, 12:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Altı kafadan altı ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kimsenin kimseye itimadının olmadığı, kavganın, gürültünün, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Altı kafadan altı ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kimsenin kimseye itimadının olmadığı, kavganın, gürültünün, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez.”

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