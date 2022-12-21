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Bakan Soylu: “(Afet konusunda) Aynı bölgeyi paylaşan ülkeler arasındaki iş birliği giderek daha büyük önem kazanmaktadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılelma) Bu projeyle Türkiye takip eden değil, takip edilen bir ülke konumuna gelmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Altı kafadan altı ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kimsenin kimseye itimadının olmadığı, kavganın, gürültünün, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Altı kafadan altı ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kimsenin kimseye itimadının olmadığı, kavganın, gürültünün, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez.”
Politika 21.12.2022, 12:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Altı kafadan altı ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kimsenin kimseye itimadının olmadığı, kavganın, gürültünün, kumpasın ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez.”