Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz’u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz’u resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz’u resmi törenle karşıladı.

Konuk Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz’un içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Scholz’a protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Scholz’un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Scholz, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı ’Merhaba Asker’ diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Scholz, merdivenlerde Türkiye ve Almanya Federal Cumhuriyeti bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Scholz, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törene, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.