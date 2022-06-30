Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.
Politika 30.06.2022, 13:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de ikili temaslarını sürdürüyor. IFEMA Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ikinci gün oturumuna katılan Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşme gerçekleştirdi.