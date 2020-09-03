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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Politika 03.09.2020, 21:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğu ve bütün kıyıdaş ülkelerin kazanacağı adil bir paylaşımdan yana olduklarını, ancak Yunanistan ve Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını ifade etti.
Yunanistan'ın bencil ve haksız tutumunun bazı ülkelerce destek bulmasının kabul edilemez olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası hukuku hiçe sayan girişimlere karşı Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde koruyacaklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın ve onu destekleyen ülkelerin bölgesel barışa zarar veren adımlarıyla neden oldukları sorunla ilgili, Angela Merkel'in çözüme katkı verme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.
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