Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak için geldiği Bakü’deki Gençlik Sarayı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere dün akşam saatlerinde Bakü’ye gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev’in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ardından Zafer Geçidi Töreni’ne katıldı. Daha sonra Aliyev tarafından Gençlik Sarayı’nda resmi törenle karşılanan Erdoğan, Aliyev ile ikili görüşmeye geçti. Görüşmede, Azerbaycan’ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınması ve iki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkanlar değerlendirilerek, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bakü ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.