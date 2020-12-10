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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir araya geldi

Azerbaycan'daki zafer töreni için Bakü'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi

Politika 10.12.2020, 09:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir araya geldi

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla bugün düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere başkent Bakü'ye gelen Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da katıldı.

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