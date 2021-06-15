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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Politika 15.06.2021, 15:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük Azerbaycan ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ'ın İncisi Şuşa şehrinde resmi törenle karşılandı. İki lider resmi karşılama töreninin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanacak ve iki lider daha sonra basına açıklaması yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısının ardından Şuşa şehrini gezecek. Vagif Anıt Mezarı ziyaret edecek olan iki lider, daha sonra Cıdır Ovası'nda düzenlenen Karabağ atlarının gösterisini izleyecek.

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