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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Baykar ürettiği hiç bir ürünü geliştirmek için devletten tek kuruş almamış, hepsini kendi kaynaklarıyla yürütmüştür”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ali Babacan’a) Sen git çocuk bezi satmaya devam et, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ali Babacan’a) Sen git çocuk bezi satmaya devam et, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı"
Politika 18.01.2023, 13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ali Babacan’a) Sen git çocuk bezi satmaya devam et, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı"