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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ali Babacan’a) Sen git çocuk bezi satmaya devam et, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ali Babacan’a) Sen git çocuk bezi satmaya devam et, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı"

Politika 18.01.2023, 13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ali Babacan’a) Sen git çocuk bezi satmaya devam et, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ali Babacan’a) Sen git çocuk bezi satmaya devam et, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı"

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