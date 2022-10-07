Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi’nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Programda konuşan Erdoğan, ’’Kültür ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen milli birlik beraberlik çalışması çerçevesinde , bin 585 cemevi ziyaret edilerek muhataplar dinlendi. Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı muhtarlıklara, belediyelere, derneklere, federasyonlara bağlı cemevlerinin tamamının yönetimi yürütecektir." dedi.

“Alevi- Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilecektir”

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağını söyleyen Erdoğan devamında, "Tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında, kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanmak suyu, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Alevi- Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilecektir" diye konuştu.

“Bu büyük medeniyete sahip çıkmak, gelişmesi için gayret göstermek, her birimizin vazifesidir”

Erdoğan devamında, “Bugün burada 4 cemevinin açılışı, 7 cemevinin de temel atma töreni vesilesiyle bir aradayız. Dergahlarımızda ilim ve ahlak birlikte yol yürür. Medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetiştirilir. Hacı Bektaş-ı Veli ve evlatları ocaklarımızı bu gaye ile kurmuşlar, yaşatmışlardır. Hak dostlarının irfanları ile kurulan bu büyük medeniyete sahip çıkmak, gelişmesi için gayret göstermek, her birimizin vazifesidir. “ dedi.

“Ülkemizdeki Alevi Bektaşi toplumunun beklentilerini tespite ve çözüm yolları bulmaya yönelik hazırlık yaptık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sinsi niyetlerle içeride ve dışarıda çalışan kesimler olmuştur ama hamdolsun bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir. Vatanımızı tahribe yönelik her saldırıyı bertaraf ederken medeniyetimizin inşasını sürdürdük. Ülkemizdeki Alevi Bektaşi toplumunun beklentilerini tespite ve çözüm yolları bulmaya yönelik hazırlık yaptık” ifadelerine yer verdi.